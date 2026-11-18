El Gobierno dominicano ha ejecutado 21 procesos de reorganización institucional desde septiembre de 2024, mediante la supresión, fusión y reestructuración de entidades públicas, como parte de su estrategia para modernizar el Estado.

Sin embargo, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, reconoció este miércoles que el proceso todavía enfrenta desafíos, entre ellos garantizar que los cambios produzcan resultados verificables, fortalecer la carrera administrativa, cerrar las brechas digitales y lograr que las transformaciones se mantengan más allá de los períodos de Gobierno.

El funcionario abordó estos retos durante la apertura del XXXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que reúne en Santo Domingo a más de 1,600 participantes de 33 países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-124446-pm-a1c72454.jpeg Apertura del Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Admisión para el Desarrollo (CLAD). (ESTARLIN ROSA)

Eliminar duplicidades

Freund explicó que las reorganizaciones buscan eliminar duplicidades entre instituciones, integrar competencias y aprovechar mejor los recursos públicos.

No obstante, advirtió que la reforma estatal no puede limitarse a modificar estructuras administrativas, sino que debe reflejarse en la calidad de los servicios que recibe la población.

"Garantizar que las reorganizaciones produzcan mejoras verificables" figura entre los desafíos que todavía debe superar la Administración Pública, sostuvo el ministro al presentar los cinco pilares sobre los que descansa la estrategia gubernamental de modernización.

El segundo componente está relacionado con la reducción de los trámites burocráticos.

A través del programa Burocracia Cero, que se ejecuta junto al Consejo Nacional de Competitividad y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el Gobierno procura reducir los tiempos de respuesta y eliminar requisitos que considera innecesarios.

Sobre este punto, Freund planteó que las personas no deberían tener que presentar documentos que ya están en poder de otra institución pública. La intención, explicó, es que los organismos compartan información y se coordinen para evitar que esa responsabilidad recaiga sobre los ciudadanos.

La profesionalización de los servidores públicos también forma parte de la reforma.

El ministro señaló que el país necesita fortalecer la carrera administrativa, consolidar el ingreso por mérito y ampliar la capacitación de los empleados estatales.

A esto se suma la evaluación del desempeño institucional, mediante la cual el Ministerio de Administración Pública (MAP) busca que las entidades públicas sean evaluadas por los resultados que obtienen y no únicamente por las actividades que realizan.

Servicios que se anticipen a las necesidades de los ciudadanos

La transformación digital constituye otro de los componentes de la estrategia.

Freund indicó que el país trabaja en el desarrollo de un marco nacional de interoperabilidad y gobernanza de datos, credenciales verificables y el fortalecimiento de la infraestructura digital de las instituciones.

También destacó la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización en los servicios públicos, bajo criterios de uso ético y responsable.

El objetivo, explicó, es avanzar hacia una Administración Pública que no espere necesariamente a que las personas acudan a solicitar cada servicio, sino que pueda anticiparse a determinadas necesidades mediante la coordinación entre las instituciones.

El ministro advirtió, sin embargo, que todavía quedan brechas institucionales y digitales por superar y que las reformas requieren continuidad, voluntad política y capacidad técnica para consolidarse.

Congreso internacional

El XXXI Congreso Internacional del CLAD se celebra del 18 al 20 de noviembre en Santo Domingo, bajo el lema «Modernizar para servir mejor: repensar el Estado desde la innovación y el valor público».

El encuentro reúne a autoridades gubernamentales, especialistas, académicos, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil para discutir los desafíos de la administración pública en Iberoamérica.

Durante la apertura, el secretario general del CLAD, Conrado Ramos Larraburu, afirmó que modernizar el Estado no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la vida de las personas y los servicios que reciben de las instituciones.