El obispo Carlos Tomás Morel Diplán durante la actividad "Un paso por mi familia". ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA TRANSMISIÓN DE TELEVIDA )

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, rechazó este domingo el denominado "Código 29" utilizado por la Policía Nacional, al cuestionar las muertes de jóvenes en los llamados intercambios de disparos y advertir sobre el impacto de la violencia y la inseguridad en las familias dominicanas.

"Son muchos los casos en los que la violencia intrafamiliar deja enlutados a los hogares con personas muertas a destiempo, de jóvenes que mueren en los famosos intercambios de disparos, a lo que decimos no al mal llamado código 29", expresó el religioso.

El prelado se pronunció durante la homilía de la actividad "Un paso por mi familia", celebrada en Santo Domingo, donde abordó distintas problemáticas sociales que, a su juicio, afectan la estabilidad de los hogares y el bienestar de la sociedad.

Morel Diplán manifestó su preocupación por el incremento de la violencia, la inseguridad y los conflictos familiares, al considerar que estas situaciones están estrechamente relacionadas con el deterioro de los valores y las dificultades sociales, económicas y culturales que enfrenta el país.

Impacto de la violencia familiar

Durante su intervención también hizo referencia a los feminicidios y señaló que más de 80 mujeres han fallecido en lo que va de año, según las cifras que citó en su homilía. Asimismo, mencionó el suicidio, las separaciones y los divorcios entre los factores que provocan dolor y desintegración en los hogares.

El obispo sostuvo que la violencia está penetrando incluso en espacios que deberían ser de protección para sus integrantes, como los hogares, donde consideró que deben prevalecer el cuidado, el respeto y el amor.

En ese sentido, advirtió sobre el aumento de los maltratos físicos y verbales entre parejas, así como entre padres e hijos, y llamó a fortalecer el diálogo y la convivencia familiar.

Desafíos de las familias

En su homilía, Morel Diplán señaló que la familia enfrenta desafíos vinculados con la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad, el individualismo y los cambios culturales.

También expresó preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes, la soledad de los adultos mayores y las distintas formas de dependencia que afectan a la población.

El religioso consideró que el fortalecimiento de las familias debe ser una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo al Estado, mediante políticas públicas, seguridad social y mejores condiciones económicas.

"Fortalezcamos la familia y tendremos una sociedad más sana, más justa, armónica y equilibrada", manifestó.

Asimismo, exhortó a los legisladores y a quienes tienen poder de decisión a defender la dignidad humana y el respeto a la vida.

La actividad "Un paso por mi familia" reunió a representantes de la Iglesia católica y a cientos de participantes que desafiaron las lluvias para caminar en favor del fortalecimiento de los hogares dominicanos. La transmisión del evento se hizo por el canal Televida.

Advierte sobre el impacto de la tecnología en los niños

Durante su homilía, Morel Diplán también alertó sobre los efectos de la sobreexposición de los niños y adolescentes a los dispositivos electrónicos y las redes sociales, al considerar que pueden afectar su desarrollo y generar desconexión emocional en el entorno familiar.

Señaló que, en ocasiones, resulta más fácil enviar un mensaje de texto que conversar cara a cara con un familiar, lo que puede crear barreras en la comunicación y debilitar los vínculos afectivos.

Advirtió, además, que entregar un teléfono móvil a los niños a temprana edad y sin supervisión adulta puede favorecer la adicción, el aislamiento, el acoso y el ciberacoso, así como exponerlos a presiones para compartir imágenes íntimas y datos personales.

Ante esta situación, llamó a los padres a establecer límites y promover un uso responsable y seguro de la tecnología, además de educar a sus hijos para identificar posibles manipulaciones y respetar su dignidad y la de los demás en los espacios digitales.

"En un mundo donde cada plataforma compite por la atención de sus hijos, tu hijo no es un usuario, tu hijo es un tesoro", expresó.

Por otro lado, manifestó preocupación por lo que considera intentos de promover la ideología de género desde el sistema educativo dominicano. En ese sentido, defendió una educación basada en valores y en el respeto a la integridad de los niños y las niñas.