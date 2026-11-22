Tony Peña Guaba durante la actividad en la que anunció su respaldo al proyecto presidencial de David Collado en Santiago. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Tony Peña Guaba afirmó que la confrontación forma parte de la competencia política, al referirse a las denuncias de ataques internos realizadas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en medio de la disputa por la candidatura presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

"La política es eso, la confrontación es una guerra sin armas", expresó Peñá Guaba al ser preguntado sobre los señalamientos de la vicepresidenta.

El dirigente ofreció sus declaraciones durante una actividad en Santiago, en la que anunció su respaldo a la precandidatura presidencial del ministro de Turismo, David Collado, y la integración de los equipos que anteriormente trabajaban en su proyecto político.

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Peña Guaba consideró que las diferencias que puedan surgir durante la competencia interna no deben comprometer la unidad del partido y sostuvo que, una vez concluya el proceso de primarias, los aspirantes y sus equipos deben permanecer integrados.

"Lo importante es que cuando pase el proceso de primaria todos estemos unidos", manifestó.

Sostuvo que la unidad del PRM no está en peligro y atribuyó su confianza en la estabilidad de la organización a la existencia de un árbitro electoral independiente y a la madurez política de sus dirigentes.

Recordó las experiencias de divisiones partidarias anteriores y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las disputas internas para la permanencia de una organización política en el poder.

"Si nos dividimos salimos del poder y si nos mantenemos unidos, entonces seguimos en el poder", expresó.

Las declaraciones se producen en medio de las denuncias de Raquel Peña sobre supuestos ataques y una campaña de descrédito en su contra desde sectores del oficialismo, en el contexto de la competencia por la candidatura presidencial del PRM.

Integración al proyecto de Collado

Peña Guaba explicó que cientos de integrantes de sus equipos en la provincia de Santiago, los municipios y las distintas demarcaciones se sumarán a los trabajos políticos de Collado.

Indicó que el propósito es integrar a todos los dirigentes que anteriormente trabajaban en su proyecto presidencial para que participen activamente en la nueva estructura.

"Estamos haciendo ese trabajo en todo el territorio nacional para que no quede un solo dirigente de nosotros que no esté trabajando en la campaña", afirmó.

El dirigente defendió su decisión de respaldar a Collado al considerar que la competencia interna no debe convertirse en una disputa por posiciones individuales, sino en un esfuerzo por sumar voluntades.

A la actividad asistió Ángel de la Cruz, directivo nacional del equipo político de Peña Guaba, quien explicó que la integración forma parte de un recorrido por distintas provincias del país.

De la Cruz informó que previamente realizaron encuentros en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Samaná, mientras que después de la jornada de Santiago tenían previsto trasladarse a la provincia Duarte para integrar a los equipos vinculados al senador Franklin Romero y al alcalde Álex Díaz.

El dirigente describió el proceso como una expansión de la estructura política de Collado y sostuvo que la incorporación de equipos como el de Peña Guaba contribuye a la organización de la competencia interna.

Organizan estructura municipal en Santiago

En otra actividad vinculada al proyecto presidencial de Collado, el comando municipal juramentó a los integrantes de su equipo en la Región Este 1 de Santiago, que comprende siete zonas e incluye sectores como Pekín, Hato Mayor y Los Jazmines.

La actividad estuvo encabezada por el ingeniero Leonardo "Leito" Aguilera, coordinador municipal del proyecto, y el alcalde Ulises Rodríguez, presidente de la Gran Región de Santiago.

También participaron Robinson Díaz, coordinador provincial; la diputada Dilenia Santos y Aníbal Díaz, enlace nacional del proyecto con Santiago.

Durante el acto fueron juramentados el regidor Cholo D'Óleo como coordinador de la Región Este 1 y la regidora Magdalena Rodríguez como directora ejecutiva.

Aguilera afirmó que con esa juramentación quedó completada la estructura del proyecto en esa región y proyectó alcanzar un 90% de respaldo en la zona para la convención de 2027.