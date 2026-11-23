Una vista de los vehículos blindados utilizados por las tropas salvadoreñas en Haití. ( EFE )

Al menos 49 integrantes de las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití han sido trasladados a la República Dominicana desde julio de 2024, para recibir asistencia médica o facilitar su repatriación, según una reconstrucción de los casos divulgados por la prensa y los balances suministrados por Cancillería.

Esta asistencia ha beneficiado principalmente a policías kenianos y militares salvadoreños, y volvió a cobrar relevancia tras una explosión ocurrida el viernes en un campamento salvadoreño en Haití, que dejó tres muertos, uno de ellos mientras recibía atención médica en territorio dominicano.

En septiembre de 2025, el entonces canciller Roberto Álvarez informó que se habían realizado 42 vuelos de evacuación médica, mediante los cuales fueron atendidos 38 policías kenianos y dos salvadoreños.

Posteriormente, Cancillería suministró un balance de 47 efectivos recibidos hasta noviembre de ese año, incluidos dos que llegaron fallecidos para ser repatriados.

A ellos se suman los dos salvadoreños trasladados tras la explosión del viernes, lo que eleva el registro a por lo menos 49, aunque el número real podría ser mayor.

Entre los casos conocidos figura un policía keniano herido de bala y atendido en Cedimat en 2024. En agosto de 2025, otros tres fueron evacuados en estado grave tras un accidente entre vehículos blindados.

El 10 de noviembre de 2026, el medio de comunicación estadounidense Axios informó sobre otro militar salvadoreño evacuado de Haití para recibir tratamiento médico, aunque no se precisó su destino.

La tragedia salvadoreña

El caso más reciente ocurrió el viernes, cuando dos militares murieron y otros dos resultaron heridos por una detonación accidental en el campamento de las tropas salvadoreñas en Puerto Príncipe. Uno de los lesionados falleció posteriormente en un hospital dominicano.

El sobreviviente, teniente coronel Edgar Romero, fue ingresado el sábado en un hospital militar de El Salvador, donde se encontraba fuera de peligro.

Entre los fallecidos figura Cristian Daniel Santos Palacios, de 30 años, cuyo cuerpo fue recibido por familiares y vecinos en Olocuilta, El Salvador.

Su tío Antonio Martínez recordó que el joven soñaba con ser militar y que una vez le respondió: "Si muero, que sea con el uniforme".

Su tía Lucía Santos de Ramos lo describió como un joven ejemplar y lamentó que, contrario a lo que esperan los padres, ahora les tocara enterrar a sus hijos.

El sábado, Cancillería reiteró que República Dominicana continuará ofreciendo asistencia médica, hospitalaria y logística a los efectivos extranjeros que operan en Haití.