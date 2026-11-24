Luchador antitrujillista, nacido en Cuba, recibió la nacionalidad dominicana y fue nombrado héroe nacional. ( IMAGEN TOMADA DE LA CUENTA EN X DEL PRESIDENTE CUBANO MIGUEL DÍAZ CANEL )

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó este martes 24 de noviembre la muerte, a los 97 años, del comandante Delio Gómez Ochoa, combatiente de la Revolución cubana, héroe nacional de la República Dominicana y último sobreviviente de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo de junio de 1959 contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Al evocar su trayectoria, el mandatario cubano destacó su participación en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra junto a Fidel Castro, su condición de jefe del IV Frente Simón Bolívar y su protagonismo en la resistencia antitrujillista.

"Él es de las figuras que unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana", expresó Díaz-Canel en un mensaje difundido en la red social X.

Cubano de nacimiento y dominicano por naturalización privilegiada, Gómez Ochoa dedicó parte de su vida a la lucha contra la dictadura que gobernó la República Dominicana durante 31 años.

De Cuba a Constanza

Nacido en septiembre de 1929 en Cacocum, provincia de Holguín, Gómez Ochoa se involucró desde muy joven en actividades revolucionarias. En 1947 intentó incorporarse a la frustrada expedición de Cayo Confites, organizada para combatir a Trujillo.

Una década después se integró al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, donde alcanzó el grado de comandante y recibió de Fidel Castro la responsabilidad de dirigir el IV Frente Oriental Simón Bolívar.

Tras el triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, se vinculó con el revolucionario dominicano Enrique Jiménez Moya y participó en la preparación de la expedición internacionalista que procuraba derrocar al régimen trujillista.

Prisión y torturas

Gómez Ochoa llegó a territorio dominicano el 14 de junio de 1959 como parte de la expedición de Constanza, una iniciativa que, pese a su derrota militar, contribuyó a fortalecer la resistencia interna contra la dictadura.

Tras ser capturado, permaneció encarcelado y fue sometido a torturas que le dejaron secuelas físicas permanentes.

Recuperó su libertad el 9 de junio de 1961, diez días después del ajusticiamiento de Trujillo.

En una entrevista concedida a Diario Libre, publicada el 15 de junio de 2026, el comandante rememoró los padecimientos durante su cautiverio en la cárcel de La 40.

"Me sentaron en la silla eléctrica y me quemaron las uñas", relató entonces.

Su última visita al país estuvo vinculada a la presentación del libro La suerte de sobrevivir, que recoge sus experiencias revolucionarias.

Héroe nacional dominicano

En 1997, durante el primer Gobierno de Leonel Fernández, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada.

El Estado también le concedió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Oficial, mediante el decreto 430-02, del 7 de junio de 2002.

Ese mismo mes de 2022 fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, mientras que en junio de 2025 la Cámara de Diputados aprobó una resolución de reconocimiento por su contribución a la democracia dominicana.

Su trayectoria quedó recogida, además, en el libro La victoria de los caídos, publicado en 1998.

Con su fallecimiento, 67 años después de las expediciones de junio de 1959, desaparece el último testigo directo entre los combatientes de la gesta de la Raza Inmortal, considerada uno de los acontecimientos que marcaron el proceso de debilitamiento de la dictadura trujillista.