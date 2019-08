A Marisol Franco la interrogaron en su apartamento antes de llevársela presa

La pareja del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, “César el Abusador”, Marisol Mercedes Franco, fue interrogada en su apartamento por varias horas antes de ser trasladada apresada a la Fiscalía del Distrito Nacional. Llegó al lugar 7:26 de la noche.

Así lo dijo su abogado, Jaoquín Belisario, a periodistas en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, donde Franco fue llevada esposada. Fue detenida en el edificio en que vive, el Blue Tower, del ensanche Naco, donde efectivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público estuvieron desde alrededor de las 5:00 de la tarde hasta las 7:26 de la noche, hora en que fue llevada hacia la Fiscalía. En el apartamento estaban con ella cuatro niños, los cuales fueron remitidos a familiares para cuidar su integridad.

“No, la entrevistaron allá”, dijo el abogado cuando le preguntaron si la estaban entrevistando en ese momento. También comentó que “era posible” que la siguieran entrevistando y que desconocía si iba a amanecer en el Palacio de Justicia. “No puedo decirlo”, respondió a esa pregunta.

En una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República sobre el apresamiento de Franco, el organismo dijo que “Marisol Mercedes Franco está siendo investigada y será interrogada respecto a su vinculación con las actividades ilícitas por la que se persigue a su pareja”.

Sobre esa acusación, el abogado expresó que el hecho de que ella haya sido arrestada no la hace culpable de ningún acto reñido con la ley. “Pero el hecho de que usted tenga orden de arresto no lo hace responsable en ningún hecho y ustedes lo saben, es una investigación, a cualquiera de nosotros nos pueden investigar. No, no es una acusación, es una investigación”, acotó.

La defensa de Franco aseguró que durante el allanamiento al apartamento donde reside su cliente no se llevaron nada, “solamente a ella”.

“Nada, no se encontró nada, no había nada, no trajeron nada, a ella solamente”, indicó a la pregunta de qué se había encontrado que pudiera ser comprometedor.