$!A pocas horas de las elecciones, renuncia el delegado político del PLD en Higüey

Emmanuel Guerrero Guzmán, delegado político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Electoral de Higüey, informó este sábado su renuncia como delegado político de la Junta Electoral de Higüey.

De acuerdo con la renuncia, entregada hoy a las 4:22 de la tarde, renunció alegando que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “solicitara el nombramiento de Estanislao Melo Ruiz, como nuevo delegado político titular ante la junta electoral del municipio, mientras que Guerrero Guzmán fue designado como suplente delegado, posición que rechazo y no acepto bajo ninguna circunstancia, toda vez que considero he sido degrado, maltratado y desconsiderado, se me han violado todos mis derechos y méritos acumulados durante 30 años como miembro y dirigente del PLD, simplemente por ustedes tratar de complacer el pedimento de personas aliadas circunstancialmente a nuestro partido”.

Guerrero Guzmán señala en la carta de renuncia como delegado político, sin embargo se mantiene militando como miembro dirigente del partido y presidente del intermedio Rubén Cedeño.