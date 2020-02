$!¿A quién responsabiliza Danilo Díaz y Eddy Olivares del “sabotaje” de las elecciones?

Puntualizó que el hecho de que Luis Abinader se haya dirigido al país leyendo en telepronter, y en el video filtrado de la reunión previa a la suspensión en donde se editó la parte en que se comunicaba con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, “es muestra de que no fue sorpresa para él”.

“Leonel Fernández está empecinado en que no haya elecciones porque se va a revelar en qué posición está”, agregó el también ministro de Deportes.

Otra versión

De su lado, Eddy Olivares-ex miembro titular de la Junta Central Electoral negó la versión expuesta por Danilo Díaz, asegurando que Luis Abinader no ejerció presión sobre la entidad electoral, ni fue responsable de la interrupción de las votaciones.

Señaló que el verdadero culpable de que las elecciones no pudieran efectuarse con éxito, fue el Partido de la Liberación Dominicana.

“El partido de gobierno no podía permitirse la humillante derrota que iba a recibir en las elecciones del domingo. Esa situación con los equipos bajo ninguna circunstancia debió de haber ocurrido. Lamentablemente ellos eliminaron el método de votación automatizado”, manifestó al ser entrevistado en el mismo espacio de televisivo.

Olivares, al ser cuestionado sobre la nueva fecha de las elecciones municipales, señaló que el PRM no le tiene miedo a la fecha en que los comicios se realizarán. “No le tenemos miedo a la fecha, en cualquier fecha el pueblo está decidido a sacar al PLD”.

No obstante, dijo que el PRM no aceptará que la Junta Central Electoral (JCE) tome decisiones unilaterales como la fecha de los nuevos comicios sin que se le consulte a la organización ni al candidato perremeísta. “Eso no puede volver a pasar, hay que consultar al partido, a todos los partidos”, expresó.