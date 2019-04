$!A tres días de la reunión del Comité Central se extreman los grupos en PLD

A tres días de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se extreman las posiciones grupales.

La dirección del PLD confirmó la convocatoria de 613 miembros del Comité Central para el próximo sábado a las 11 de la mañana.

Como único punto de agenda está la conformación de la Comisión Nacional Electoral con la elección de cuatro miembros restantes, pero no se descarta que se toquen otros temas que puedan ser propuestos, como la elección de los precandidatos presidenciales o la búsqueda de otra reforma constitucional para posibilitar la repostulación del presidente Danilo Medina.

El precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito acusó al sector que dirige el expresidente Leonel Fernández de manipular las declaraciones del arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para atacar al Gobierno.

Franklin Almeyda, miembro del Comité Político, opinó: “Ni la Iglesia ni el pueblo se han referido a quererlo o no. Han dicho no a la reelección y no al autoritarismo. Así no saldrá de las mellizas de la patana”.

Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE), afirmó que en el PLD “ha faltado entender esta necesidad, a cualquiera de los candidatos, cambiar la visión de que para usted poder llegar a ser presidente tiene que criticar al presidente actual y no necesariamente es así”.

“Si tú desprestigias esas políticas te estás metiendo el cuchillo tú mismo. La posibilidad que tiene cualquiera de los candidatos del PLD pasa por la aceptación que tenga de este gobierno, del presidente y de las políticas que se están llevando a cabo”, expresó.

Tejada Holguín consideró como un error que sectores cercanos a candidatos dentro del mismo PLD que creen que existe la necesidad de bajar la popularidad del presidente Danilo Medina para que suba la popularidad de su candidato.