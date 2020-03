$!Abel Martínez, el político “sin filing” de alcalde que seguirá al frente de Santiago

En su cuenta de Instagram, el alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, comparte imágenes en las que luce relajado, por ejemplo, con el pecho desnudo en una piscina. Hace tres años aprobó que sus seguidores confeccionaran un calendario en el que en cada mes se plasmaron imágenes suyas posando en su despacho o en la playa. Su estilo jovial lo compagina con sus funciones municipales, aunque sus críticos lo tildan de arrogante y prepotente. Pero esto último no ha impedido que, según los resultados preliminares de las elecciones municipales extraordinarias de ayer, se perfile que se mantendrá dirigiendo la Alcaldía de la segunda ciudad más importante del país.

Cuando la Junta Central Electoral reportaba el 69.13 % de los colegios electorales computados en Santiago, Martínez contaba con el 49.69 % de los votos, por encima pero cerca del 38.29 % de su más cercano competidor: el perremeísta Ulises Rodríguez.

En un segundo periodo, Martínez ha adelantado que buscará consolidar a Santiago como una ciudad turística. Durante la campaña, alentaba a los munícipes a votar para mantener al municipio como “la ciudad modelo” del país, y a no votar para detenerse y volver al pasado, en caso de que eligieran a otro candidato.

“Yo no quería ser alcalde, pero algunos colegas diputados me decían: Tu vas a ser alcalde de Santiago... Y yo: No, yo ni filing de alcalde tengo, los alcaldes tienen una barriga, tienen unos bigotes...”, contó Martínez en 2018 al comunicador Jochy Santos en una entrevista.

El alcalde se casó en 2014 con la presentadora de televisión Nahiony Reyes, con quien ha procreado dos hijos.

Desde septiembre de 2014, cuando faltaban dos años para las elecciones de 2016, en Santiago se colocaban vallas promoviendo al entonces diputado Martínez para un puesto en Santiago, la ciudad que lo acogió a los 15 años cuando se mudó desde Monción. Aunque los letreros no indicaban el cargo, se interpretaban como aprestos para que fuera el candidato a la Alcaldía y la persona que retornara al PLD el control de la plaza que no tenía desde 1994.

Un año después, Martínez hizo pública su intención de ocupar ese puesto. “Lo hacemos no por una aspiración personal. Yo creo que estamos respondiendo a un llamado de muchos sectores de Santiago que necesitan que Santiago sea diferente, que necesitan que Santiago sea rescatado”, dijo en septiembre de 2015.

Así, Martínez dejó la Cámara de Diputados, a donde estuvo 14 años como legislador y los últimos seis como presidente del hemiciclo. Este último puesto lo asumió con 38 años. Se fue a dirigir un municipio de 750 mil habitantes cuyos ciudadanos lo eligieron en 2016 con el 53.43 % de los votos.