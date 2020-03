$!Abinader a electores: “Este es el momento de pasar de la indignación a la acción”

El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, instó la noche de este jueves a los dominicanos a acudir a las urnas este domingo 15 de marzo a votar para lograr un país distinto. En un breve mensaje que dirigió a la nación a través de los medios de comunicación, el político dijo a la población que ese día “es el momento de pasar de la de la indignación a la acción, para construir una sociedad decente y justa”. Texto íntegro de Abinader Ciudadanos y ciudadanas: Este domingo 15 de marzo estamos finalmente convocados a las urnas para ejercer nuestro derecho a votar libremente; estoy seguro que acudiremos a votar con más fe y voluntad que nunca. El destino de la democracia ahora está en nuestras manos. En tus manos. Tenemos un nuevo desafío que enfrentar. Este es el momento de pasar de la indignación a la acción; para construir una sociedad decente y justa. No podemos ser inferiores al reto que tenemos por delante. Debemos usar el poder del voto para recuperar nuestra democracia. Estoy entregándome en cuerpo y alma por mi país; por eso recorro desde hace años cada rincón de la Patria. Ahora el compromiso es tuyo. Tu compromiso es salir a votar por los miles de ciudadanos movilizados para exigir una explicación que nunca llegó. El próximo domingo tienes el poder para recuperar la confianza, para devolver la esperanza, para salvar la democracia. No te quedes en casa. Levántate y sal a votar libremente por un país distinto. Vota por tu país, vota por tu familia, vota por tus amigos, vota por ti, para que comencemos a construir el país que queremos y merecemos.

