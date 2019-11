$!Abinader advierte vigilarán que Gobierno no utilice fondos públicos en campaña

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, advirtió este lunes que esa organización política estará vigilante para que no sea utilizado dinero púbico en la campaña electoral en favor de los candidatos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Señaló que “ya lo hicieron en las primarias con todo el exceso que se pueda tener” al designar a ministros de la administración pública como encargados de campaña en distintas regiones del país, lo cual estaría en violación de la legislación actual que rige a los servidores públicos.

“Yo les digo que no se involucren y que no involucren los recursos del Gobierno en la campaña porque si no van a encontrar una respuesta muy dura de nosotros”, declaró Abinader, sobre la presencia del presidente Danilo Medina durante un acto en respaldo al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y a otros aspirantes a cargos municipales en La Vega.

Tras recibir el apoyo del cineasta Alfonso Rodríguez, el candidato presidencial perremeísta exhortó al oficialismo a competir con ideas y propuestas “porque ya este país no soporta más déficit”.

Recordó que hace falta inversión en la salud y en el suministro de los hospitales públicos, así como en enfrentar la delincuencia.

Alfonso Rodríguez se suma

El cineasta Alfonso Rodríguez dijo que decidió sumarse al proyecto político de Abinader luego de conversar con este en unas cinco ocasiones durante un mes, en las cuales se habría convencido de que “obligatoriamente que apoyar a Luis”.

“Nuestro país está en un absurdo político, en un absurdo como nación y yo creo que es hora de que nos hagamos responsables todos de que tenemos que hacer algo por nuestro país”, expresó el director y productor de cine.