$!Abinader dice pueblo dominicano tiene las mismas quejas de hace varias décadas

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó este domingo que en sus recorridos por todo el país ha podido comprobar las mismas quejas y reclamos que los ciudadanos han repetido durante décadas y lo atribuye a que el bienestar de la gente no ha sido el objetivo fundamental de los políticos.

Durante la sesión de su programa “Escuchando a la Gente”, celebrada en una cancha contigua a la parroquia San Pedro Nolasco, de Las Palmas, de Herrera, Abinader expuso que caminando por los callejones de barrios de los diferentes pueblos y comunidades de las provincias, así como en el Distrito Nacional, las madres y los jóvenes exigen con determinación un cambio.

“Es como si nuestros políticos y gobernantes estuvieran dirigiendo el país con prioridades que no son las del pueblo, o como si la endeble democracia que hemos ensayado en 58 años no tuviera el bienestar del pueblo entre sus objetivos fundamentales”, expuso el político, según un comunicado de prensa enviado a los medios por su equipo de campaña.

Asegura que “no existe fuerza humana que desvíe el cambio”, que aproxima.

“Esa determinación de cambio es irreversible e innegociable”, amplió Abinader, quien entiende que la mayoría de la gente se cansó de escuchar las explicaciones y los cuentos de siempre, y que ya está decidida a que por fin se hagan realidad sus demandas de seguridad, de empleos y de ingresos suficientes para alcanzar el alto costo de la vida.

Agregó que la ciudadanía está hastiada de que tras años de reclamos y luchas de generación de sus familias, el país no tenga un sistema hospitalario que le sirva, no tiene seguridad social, que quiere tener agua potable en sus casas y que sus derechos sociales sean garantizados por un estado que no condicione sus simpatías políticas.

El precandidato presidencial asegura que para él constituye un gran motivo de satisfacción y de orgullo que quienes aspiran a un cambio vean en su persona al dominicano dispuesto y con las condiciones suficientes para asumir la gran responsabilidad de conducir ese cambio, lo cual ha comprobado en sus contactos y conversaciones con la gente de todo el territorio nacional.

Abinader precisó que tiene razones familiares, personales y políticas para no fallarle al pueblo, el que puede contar con sus capacidades y disposición para el trabajo honesto y desinteresado.

El economista y líder político hizo su exposición luego de responder diferentes preguntas e inquietudes de seis representantes comunitarios del sector, indica el comunicado de prensa.

Entre otros dirigentes del municipio Santo Domingo Oeste estuvieron los diputados Elías Báez y Luis Sánchez, así como Scarlet Benzán, Bernardo Alcántara, Robert Polanco, Félix Grullón, Georgina Aponte, entre otros.