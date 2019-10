$!Abinader: el empresario que era desconocido y ahora es competencia del oficialismo

Corría el año 2005 cuando Luis Abinader, entonces de 38 años, aspiraba a ser senador por la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Era la primera vez que el economista buscaba un cargo electivo. Pero no logró la plaza; cedió la candidatura en 2006 al Partido Reformista Social Cristiano tras el pacto político conocido como Alianza Rosada. Después, para 2012 ambicionó por algo más: la Vicepresidencia de la República. Tampoco la consiguió. Ahora, por segunda vez busca el puesto más alto: ser el presidente de la República para las elecciones de 2020, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), como su candidato oficial.

Abinader era el vicepresidente del PRD cuando hablaba en 2008 de una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2012. Reconocía que era un personaje menos conocido que sus compañeros de partido: el excandidato presidencial Miguel Vargas y el expresidente Hipólito Mejía.

Terminó siendo compañero de boleta de Mejía en 2012. Abinader aspiraba entonces a ser vicepresidente de la República, pero ni él ni Mejía lograron los votos suficientes de los electores, y los peledeístas Danilo Medina y Margarita Cedeño ganaron los comicios.

A pesar de que era miembro del partido blanco desde 1985, era desconocido para muchos. Tuvo que impulsar una imagen política que llegara a un electorado que no lo conocía. No ha tenido un cargo público convencional, salvo una membresía honorífica en el Consejo Directivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) durante el gobierno de Mejía (2000-2004). Esa “inexperiencia” puede ser a su favor al no tener un pasado con qué cuestionarlo, pero también ha sido usada por sus adversarios para restarle méritos políticos.

“Cuando hice el acuerdo con Hipólito solo me conocía el 45 por ciento de la población dominicana y ya eso supera el 90 por ciento”, dijo en 2013 durante una entrevista con el periódico El Caribe.