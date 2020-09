Abinader: “Mantener FASE completo no es posible; estudiamos otro tipo de compensación”

“Estamos estudiando ampliar los programas de solidaridad, de Prosoli, para llegar a esos sectores que ya se quedarían fuera de FASE a partir de diciembre. Esos sectores más empobrecidos el Gobierno no los va a abandonar, no los va a abandonar”, reiteró el presidente dominicano durante el Diálogo Libre .

Abinader explicó que su gobierno no abandonará a los hogares más pobres y que se estudia ampliar los programas Prosoli para beneficiar a los sectores que queden fuera de FASE a partir de diciembre, precisamente el actual mandatario, cuando llegó al poder el pasado 16 de agosto, prometió mantener los subsidios de emergencia hasta fin de año.

La economía crecerá pronto

Para ese año las estimaciones del Gobierno apuntan a recuperar los niveles de dinamismo que regularmente ha mostrado la economía dominicana durante los últimos años, en torno a un 5 % de crecimiento anual.

Abinader recordó durante su visita a Diario Libre que las nuevas ayudas que se destinen a los sectores más excluidos serán en la medida de las posibilidades del Estado dominicano. Explicó que los millonarios recursos que se destinan para sostener los programas de subsidios provienen de los impuestos que pagan los propios ciudadanos o del endeudamiento, que al final lo pagan también las personas.

“Todo lo que asigna el Gobierno viene del pueblo, por la vía de impuestos o a través de financiamientos que los va a pagar en algún momento. En ese sentido, desde el punto de vista fiscal, mantener el programa FASE completo no es posible. Lo quisiera yo mantener a los que están desempleados”, explicó el mandatario.

Abinader reiteró que los esfuerzos financieros del Gobierno, en medio de la pandemia y sus demoledores efectos sobre las cuentas fiscales, ha llevado a asumir incluso compromisos que el gobierno anterior incumplió.

“Es bueno decir, y lo dijo ya el ministro de Hacienda, que a nosotros no nos dejaron recursos, como se quiso decir. No solamente que no nos dejaron recursos, sino que tuvimos que pagar parte de junio y julio de algunos de los programas sociales”, indicó.

Se refiere a los 100,000 millones de pesos que el anterior presidente Danilo Medina habría dejado al siguiente gobierno —al de Abinader— para atender las consecuencias de la pandemia del COVID-19, como señaló el exman- datario en una alocución a finales de junio pasado.

Pero todo quedará atrás pronto, o al menos así lo vislumbra el actual jefe de Estado.

Abinader dijo estar consciente de los efectos del nuevo coronavirus y de la incertidumbre que genera sobre la población, pero con la inminente reapertura de los hoteles al 100 %, como pidió que ocurriera a partir del próximo 1 de octubre, confía en que la histórica crisis económica y sanitaria que vive el país —y el mundo entero— debido al COVID-19 comience a disiparse y deje definitivamente en el pasado el panorama sombrío que se vive.