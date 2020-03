$!Abinader pide a Danilo que llame a gobierno de unidad nacional y que cuarentena sea de 24 horas

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, exhortó la noche de este martes al presidente de la República, Danilo Medina, a convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país a una Unidad Nacional que supere la crisis sanitaria y social que padece el pueblo dominicano por la epidemia del coronavirus.

El político hizo su planteamiento durante una alocución que dirigió a la nación, el cual sugirió crear hospitales temporales en varias provincias, proveer todo tipo de equipos y materiales usados en la cura del virus.

Abinader reiteró la urgencia de que el gobierno disponga pruebas masivas y gratis para detectar temprano el contagio, y puso a los médicos del PRM a disposición de las autoridades para practicar las pruebas masivas y gratuitas que propone.

Adelantó estar en la disposición de comprar con recursos propios, “de nuestra campaña y de colaboradores, una sustancial cantidad de pruebas rápidas para contribuir con ese propósito”.

“Pero para realizar esas importaciones las autoridades deben levantar la prohibición que impide hacerlo. No es el momento para cerrar nuestras aduanas a la libre importación de insumos médicos de primera necesidad. No importa si afecta a suplidores o exclusividades, hoy sólo debe importar la salud de nuestra gente y no el lucro particular”, adujo.

Medidas más estrictas

“También proponemos medidas de prevención más estrictas en materia de salud para lograr romper la cadena de contagio, pues debemos lograr que el aislamiento social dispuesto de manera parcial por las autoridades abarque las veinticuatro horas del día para reducir la tasa de contagio.

Propuso reducir la burocracia para que ningún ciudadano tenga que esperar días para realizarse una prueba. “Sin la realización de estas pruebas no conoceremos la cantidad real de afectados”, dijo.

Consideró imprescindible incrementar la capacidad hospitalaria a través de instalaciones temporales en facilidades deportivas y en inmuebles públicos o privados en desuso. “Debemos establecer hospitales regionales temporales en Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y La Romana. Obviamente continuar utilizando el hospital militar Dr. Ramón de Lara.

“Requerimos aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos, mediante compra o donaciones, para atender a los afectados en condiciones críticas. También los EPP (equipos de protección personal) para evitar el contagio a nuestro meritorio personal médico”, planteó.

Agregó que esas medidas de salud deben estar acompañadas con otras en materia económica para que contribuyan a crear las condiciones mínimas adecuadas para mantener el aislamiento por el tiempo necesario.