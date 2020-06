$!Abogado Jonathan Martínez inscribe candidatura a diputado por Alianza País

El abogado Jonathan Martínez, quien era candidato a diputado independiente, informó este domingo que inscribió su candidatura por el partido Alianza País.

"Quiero anunciarles frente a nuestro glorioso Congreso Nacional que he encontrado un partido que le ha dicho si a nuestras ideas, a nuestras propuestas, a nuestros valores, un partido que ha luchado codo a codo con la población, que quiere recuperar nuestras instituciones, que respeta nuestra democracia, que detesta la corrupción y que da oportunidad a los jóvenes para que luchen por su país. Ese partido es Alianza País y desde aquí les agradezco inmensamente por haber creído en nuestras propuestas y por habernos abierto sus puertas", comunicó en una nota de prensa.

El político, quien aspira por la Circunscripción 3 del Distrito Nacional, se presentó frente al Congreso Nacional con un grupo de colaboradores y dijo que "aunque muchos seguidores y miembros políticos querían acompañarme, jamás me permitiría la irresponsabilidad de no actuar a la altura de la crisis sanitaria que hoy nos arropa a todos".

El abogado dijo que había suspendido todas las actividades proselitistas debido a la pandemia del COVID-19, pero que entiende que ya era hora de continuar la lucha, respetando todas las medidas de higiene y protección "no puedo detenerme porque nuestros sueños de libertad y justicia no me lo permiten. No puedo detenerme cuando los niños de mi barrio no tienen una buena educación y sus padres no tienen como alimentarlos ni vestirlos. Estoy en la obligación de seguir este camino que inicié de manera repentina, pero que viene cargado de mucha luz y esperanza. Esa luz que queremos hacer llegar al Congreso y que tanta falta nos ha hecho".