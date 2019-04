$!Abogados creen jueces del TSE incurren en desacato

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, advirtió que de establecerse que jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) incurrieron en desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional, que ratificó a la actual dirección del PRD que preside Miguel Vargas Maldonado, podría conllevar sanciones como la destitución de esos magistrados.

Observó que todo aquel que desobedece las decisiones del TC, independientemente de su jerarquía, incurre en desacato y viola por vía de consecuencia transgrede la Constitución de la República que establece que las decisiones del TC son vinculantes.

“Esto literalmente implica que cuando existe una resolución de ese alto tribunal de interpretación de la Carta Magna, debe ser acatada y obedecida por todos los órganos del Estado y entes, incluso el privado.” enfatizó.

Sostuvo que cometer desacato es un acto muy grave , independientemente de quien lo cometa, y lo lógico es que se verifique y constate ese tipo de falta y de confirmarse se generen las consecuencias correspondientes.

“Hay que partir de la premisa de que vivimos en un Estado de derecho y que hay que estar preparado para obedecer las reglas de juegos establecidas, no en función de las conveniencias circunstanciales en un momento determinado”, acotó.

Recordó que el Congreso Nacional tiene la función de fiscalización de los demás órganos del Estado, y tiene el derecho de abrir una investigación sobre la decisión del TSE como lo ha solicitado el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.

Entiende que a la luz de los resultados de esa investigación, puede derivar las consecuencias correspondientes por parte de la Cámara de Diputados de establecerse que los jueces del TSE incurrieron en desacato. “De manera pues, que a la luz de esa investigación va a depender de la Cámara de Diputados decidiría si presenta por ante el Senado que es quien decide si la acoge o procede la destitución de dichos magistrados electorales”, añadió.

Habla Jorge Prats

Por otro lado, el doctor Eduardo Jorge Prats dijo que el partido presentó pruebas que demostraron que la Convención que fue anulada por el TSE, se había convocado conforme a los estatutos del partido con publicaciones, con llamadas telefónicas y por internet.

En una entrevista radial, el abogado dijo que los testigos que presentaron eran autoridades del partido, así como testigos que presentaron los demandantes demostraron, “que habían sido convocados y en ese sentido, por lo que al Tribunal no le quedó otro camino que reconocer que había habido una convocatoria regular del Comité Político”.

“Entonces, éstos se sacan unas por debajo de la manga, un asunto que no fue discutido, como señala el magistrado Madera en su magnifico voto disidente, al igual que le magnifico voto disidente de la jueza Cristian Perdomo, que señala que no solamente no fue discutido, sino que habían pruebas mas que suficientes de que hubo quórum para la realización del Comité Ejecutivo Nacional”, dijo Jorge Prats.

Señaló que un quórum que legalizó un notario, certificó que reunió más de un 80 por ciento de la matrícula del Comité Ejecutivo Nacional.

Sostuvo que ese grupo que está detrás del fallo, no tiene la mayor relevancia política ni a nivel interno ni externo, “porque sencillamente dando patadas en el aire”.

Dijo que las autoridades del partido siguen siendo las mismas que estaban designadas con anterioridad a la Convención que fue declarada nula.