$!Abogados se manifiestan frente al Congreso Nacional en contra de las tres causales

El Colectivo de Abogados para la Defensa de la Vida y la Constitución se presentó este miércoles en las afueras del Congreso Nacional para manifestar su compromiso con la vida desde un marco jurídico, así como para expresar su apoyo a la aprobación de un Código Penal sin la inclusión de las tres causales, como una forma de dotar al país de un instrumento jurídico actualizado.

“Apoyamos a la clase médica comprometida con el deber de salvar ambas vidas, haciéndoles un llamado a perseverar en la constancia ética y moral de su profesión, exhibiendo las capacidades necesarias para lograr ese propósito, principalmente con un acompañamiento y una consejería responsable a la madre sobre la condición de la criatura que lleva en vientre y el valor de esa vida gestada por ella”, expresó Isabel Paulino, vocera del Colectivo de Abogados.

Al ser cuestionada sobre la causal que procura la despenalización del aborto cuando una mujer resulta embarazada debido a un abuso sexual, Carmen Orozco, también vocera del colectivo, indicó lo que en ese sentido, el Estado debe de crear es políticas públicas para asistir a las mujeres que sean víctimas de violaciones y resulten embarazadas y endurecer las penas en contra de los violadores y no causarle un trauma mayor con la muerte de la criatura que lleva en su vientre, en caso de que luego de asistencia psicológica no pudiere superar el trauma de la violación que entregue al bebé al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), para que una pareja que no haya podido procrear lo pueda adoptar, pero nunca abortarlo.

“En nuestra condición de abogados, ofrecemos nuestra asistencia y acompañamiento a aquellas mujeres que se puedan encontrar en tales situaciones, en interés de garantizar la vida del no nacido y procurar la sanción correspondiente de aquel que incurra en estos ilícitos penales”, destacó Orozco.

Exhortó al presidente de la República, Luis Abinader, y a los congresistas a garantizar su compromiso de respeto a la Constitución, salvaguardando los principios, valores y fundamentos en los que se sustenta, reconociendo la vida como un valor absoluto y legitimando con su accionar las funciones para las cuales fueron elegidos por el pueblo dominicano.