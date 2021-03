$!Adivinando los pasos del presidente Abinader por La Romana

La mañana del martes comenzó normal, con la salida del sol, con el fresco de la mañana camino a La Romana, donde el presidente de la República, Luis Abinader, agotaría una extensa agenda que marcaba la primera actividad a las 9:30 a.m.

Pero no, llegó la primera sorpresa del día, porque la agenda del mandatario fue cambiada la misma mañana y el primer acto fue pautado a las 8:30 p.m., pero en un lugar diferente.

Ajustes hechos, los periodistas llegamos al lugar y nos formamos desde las 8:00 a.m. junto a los militares que esperaban a Abinader, para la inauguración de una nueva fortaleza en la provincia La Romana. Un superior los coordinaba, pidiéndoles tener cuidado de no desmayarse. Les explicaba que tendrían agua a disposición para tomar sorbos y mantenerse hidratados, no demasiada para evitar la necesidad de ir al baño. El fresquito mañanero se había ido y el calor comenzaba a hacer de las suyas.

Los militares estaban en la margen sur de un gran patio, recién asfaltado, con la pintura todavía fresca formando una gran letra H en el suelo. El sol empezó a arder sobre las cabezas de los uniformados, apretados con chalecos antibalas llenos de bolsillos, excepto un grupo que tuvo la suerte de estar debajo de la sombra de un árbol.

Un trompetazo les avisó que era hora de guardar la posición erguida ante la llegada del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. Otro trompetazo les indicó que podían adoptar una posición más cómoda.

La bandera verde de las Fuerzas Armadas reposaba sobre el hombro de un agente, que esperaba frente al asta la orden para enhestarla. Estaba dispuesto para la pronta llegada del presidente, pero todavía faltaba mucho para que aquello ocurriera.

Los periodistas huíamos del sol que entraba a la carpa, mientras los militares soportaban con el ceño fruncido. No sabían cómo ponerse. Empezaron a estirar las piernas, a moverse, mientras le daban la espalda al resplandor que les quemaba el lado derecho del rostro y el cuello.

El reloj marcó las 8:30 a.m. y el Presidente no llegaba.

Los gestos, posturas, contorsiones del cuerpo, lentes o expresiones en los ojos dejaban adivinar algunas personalidades detrás de los uniformes. Una cantidad considerable de mujeres. A las 9:08 a. m. llegó el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, y a las 9:26 a.m. pasó una nube acompañada de una corriente de aire que refrescó. La sombra se esfumó y el sol volvió a arder.

Los guardias murmuraban entre sí para distraerse. Eran las 9:40 y el mandatario no llegaba.

A las 9:51 a.m. se vio entrar la avanzada del cuerpo de seguridad del gobernante. Abinader fue recibido con los honores militares, la interpretación del Himno Nacional por la banda de música, al tiempo que sonaban los disparos de salvas.

Se integró a la mesa de honor, luego de saludar a todos y, sin perder tiempo, el conductor de la ceremonia empezó a presentar a los invitados con sus nombres y títulos. Los guardias marcharon en fila hacia su descanso.

El mayor general Julio Ernesto Florián Pérez pronunció unas breves palabras, tras lo cual se dio paso al ministro Ascención. Dijo que la obra abarcaba unos 205 metros cuadrados y costó 20 millones de pesos.

Menos de 20 minutos después, el mandatario se dispuso a cortar una cinta tricolor y entregar la llave de la puerta principal del local a quienes serían sus nuevos usuarios. Abinader atravesó la fortaleza, saludó a cuantos les seguían y abordó el vehículo con la placa número uno.

De allí partió al que originalmente era el primer punto de la agenda, anunciado el día anterior, que era una visita a un centro de vacunación de la misma provincia, por lo que no se sabía si este plan continuaba. Cuando los periodistas intentamos seguirlo en su recorrido por el centro médico, ya él venía de regreso para la inauguración de un Paseo Marítimo en la playa Caleta, en el distrito municipal del mismo nombre.