$!Afirman Código Penal aprobado en Senado es mucho mejor que el vigente

Varios congresistas consideraron que el Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado es una pieza que mejoraría sustancialmente la aplicación de la justicia, con respecto a la ley vigente. No obstante, algunos legisladores insisten en que continuarán su lucha hasta lograr que sean escuchados otros sectores cuyos derechos podrían ser vulnerados como, por ejemplo; los de las mujeres, con la aprobación de las tres causales para permitir el aborto.

Al respecto el senador reformista por La Vega, Ramón Rogelio Genao, aseguró que el proyecto de Código Penal aprobado el pasado martes en primera lectura en el Senado recoge el sentir de una mayoría de congresistas y refleja la voluntad política existente para que sea convertido en Ley.

Para él su sanción con 21 votos a favor y tan solo cuatro votos disidentes, de los miembros que conforman la comisión bicameral, de dos senadores y dos diputados, demuestra que “hay un compromiso de la clase politica no solo de producir un Código Penal sino de que va a ser promulgado por el Poder Ejecutivo”.

Afirmó que ahora no existen contradicciones de tipo constitucional que podrían generar que sea observado por el presidente de la República, Luis Abinader.

Destacó que se logró un consenso que aunque no es unánime, representa lo posible en las actuales circunstancias.

En tanto que el senador perremeísta por Santo Domingo, Antonio Taveras, aunque es uno de los que presentaron su voto disidente, admitió que si la pieza legislativa no es modificada “no pasa nada porque es un Código Penal como quiera robusto”.

Valoró el gran trabajo realizado por la comisión bicameral y dijo que de las muchas modificaciones que debían realizarse se lograron efectuar alrededor del 95 por ciento en esta legislatura ordinaria.

“De manera que estamos contentos”, afirmó.

Recordó que él junto a la senadora Faride Raful y los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio, presentaron votos disidentes con respecto a cinco artículos de los 420 que tiene el Código Penal.

Dijo que esa iniciativa tenía como proposito tratar de lograr que se “corrigieran” esos puntos, aunque él esta de acuerdo con el 98 por ciento del proyecto de ley aprobado.

Sobre el tema, el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió el Código Penal, aseguró que el país en poco tiempo contará con una ley reformada,

En ese sentido, rechazó los planteamientos hechos por algunos diputados en el sentido de que esa pieza no prosperaría en la Cámara de Diputados,

Al igual que Genao considera que el Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado recoge el sentir de la mayoría de los senadores y diputados.

Para avalar su criterio destacó que de 27 congresistas miembros de la comisión bicameral se ha logrado la firma de 18 legisladores y que todavía hay algunos que están pendientes de rubricarlo.

No obstante, recordó que cada legislador tiene derecho a presentar propuestas de reformas o sus votos disidentes.

“Yo no creo que no vaya a prosperar. Algunos diputados tendrán su dispensa con respecto a algunos articulos y tienen todo el derecho a reclamar, de presentar una moción, un informe disidente pero eso no quiere decir que no va a prosperar”, expresó.

El vicepresidente del Senado resaltó que se trata de una iniciativa legislativa que ha sido muy debatida y que se tomaron en cuenta las opiniones de diversos sectores.