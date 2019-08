$!Al grito de ¡Patria o muerte!, Leonel arenga a sus seguidores

Leonel Fernández, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020, arengó este martes a sus seguidores con el triunfo que dijo obtendrá en las elecciones primarias del partido y de la Presidencia del país al grito de ¡Patria o muerte venceremos!

El político hizo uso de la expresión popularizada por el extinto líder cubano Fidel Castro, ante dirigentes del transporte del municipio Boca Chica, a quienes dijo que ese municipio merece ser un símbolo de la República Dominicana. También les prometió un mejor transporte, al igual que para otras demarcaciones del país.

“En defensa del transporte, no hay marcha atrás, en defensa de Boca Chica, no hay marcha atrás, en defensa de nuestra victoria no hay marcha atrás, Patria o muerte venceremos. Bajo cualquier circunstancia es pa’ lante que vamos”, se escucha decir a Fernández en uno de los videos de la actividad.

Fernández, quien ha sido presidente en tres ocasiones del país, dijo estar seguro de que ganará las primarias del PLD, pautadas a celebrarse el seis de octubre de este año. Junto a él se miden otros 10 aspirantes, que son: Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Melanio Paredes, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Navarro, Maritza Hernández, Gonzalo Castillo y Manuel Crespo

“Estamos aquí por seguir enbullaos, pero estamos seguros que estamos ganados, así que ese día vamos a cumplir con el protocolo, con la fecha protocolar de pasar por las primarias del Partido de la Liberación dominicana, pero esto es bateo y corrido, porque ganaremos el 6 de octubre las primarias internas y luego en primera vuelta en mayo de 2020”, sentenció mientras era aplaudido por los presentes.

“Porque hoy, formalmente aquí, en Boca Chica, iniciamos nuestro retorno al Palacio Nacional”, agregó.

Fernández estuvo acompañado de Radhamés JIménez, director general del proyecto, Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República, el popular cantante Johnny Ventura, el diputado Rubén Maldonado y su hijo Omar Fernández.