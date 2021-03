$!“Al poder no se va a disfrutar de las mieles, se va a servir”, Milagros Ortiz Bosch

La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respondió este lunes a la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, quien dijo a sus compañeros perremeístas “que sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder”. Ortiz Bosch expresó que al Gobierno no se va a disfrutar de sus mieles.

Ortiz Bosch se presentó este lunes al Palacio Nacional y se dirigió a los periodistas que cubren la fuente para hacer el señalamiento de manera categórica.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, se va a servir. Y el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno”, sentenció la funcionaria.

Expresó que lamentablemente en la política hay que corregir errados del accionar de los funcionarios y reconoció que esa es su función. “Hay conceptos importantes que corregir. Y corregir este concepto es la obligación que éticamente me corresponde. Al Gobierno se va a servir al ciudadano, a servir al poder a servir al desarrollo de los dominicanos”.

Cruz Martínez dio las declaraciones al ser cuestionada en una entrevista sobre la situación de los perremeístas que siguen desempleados en la provincia, mientras existen peledeístas que todavía están en el Gobierno.