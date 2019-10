$!Alcaldesa de San Juan, Hanoi Sánchez, renuncia del PLD

Hanoi Sánchez pertenecía al Comité Central del PLD, era presidenta del Comité Base No. 51, del Comité Intermedio Efrain Corderon Fernández 1, San Juan de la Maguana.

Hanoi Sánchez perdió la candidatura de la alcaldía de San Juan de la Maguana, en las pasadas elecciones primarias abiertas, del 6 de octubre.

En su carta de renuncia que dirige al secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, expresó: “Nunca imaginé que era posible producir un evento tan fraudulento, bochornoso y nada transparente, como las primarias del 6 de octubre, fue una exhibición de las peores prácticas; tanto como, ser capaces de solo computar 22,796 votos de los 39,177 votos emitidos en el nivel municipal, según los datos de la propia Junta Central Electoral”.

“Siempre he sido una mujer coherente, apegada a mis principios, ahora una vez más, la historia me convoca, me da a escoger, escojo lo que más se parece a mí, escojo el camino a la valoración del buen trabajo y del deber cumplido, quiero pertenecer a un partido con similitud al PLD de antes, un partido donde cabíamos todos... donde éramos una familia”, añadió.