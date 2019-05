$!Alcaldesa y Bautista Rojas pintan grafiti en local de Ramfis Domínguez Trujillo en Salcedo

La alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz Diloné (Mecho), y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Bautista Rojas (Bauta), pintaron las paredes de un local en ese municipio que iba a ser utilizado por el movimiento del nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez.

Se puede observar en un video que luego de pintar con grafiti la pared exterior del local Rojas declara que: “Que vaya a donde él quiera pero a Salcedo no. Yo lo hago por convicción, yo lo hago por la memoria de las Mirabal solamente”, dice Bauta.

Un hombre evidentemente afligido le pregunta a ambos si lo van a meter preso por el acto y los cuestiona por qué no puede colocar el grafiti.

“Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que se mancille el nombre de las Hermanas Mirabal, no lo vamos a permitir y no será permitido en esta provincia, pueden irse a otra ciudad, pero aquí no, aquí no, aquí se nos respeta”, dice Bauta.

La provincia Hermanas Mirabal, anteriormente Salcedo, es la tierra donde nacieron las hermanas Mirabal Patria, Minerva y Teresa quienes fueron asesinadas por el regimen del dictador.