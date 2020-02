$!Alcaldía de Santiago “convocó” protesta contra la Junta Central Electoral

La alcaldía de Santiago publicó en su cuenta de Instagram una convocatoria para protestar contra “los atropellos de la Junta Central Electoral (JCE)” tras suspender las elecciones municipales el pasado 16 de febrero.

En la publicación, que luego fue borrada tras obtener al menos 3,502 Me Gusta y 376 comentarios, se hizo para este miércoles 19 de febrero en el Parque Duarte, frente a la Gobernación de Santiago, de 5:00 pm a 8:00 pm. El comunicado decía: “Sigamos reclamando nuestros derechos frente a este atropello de la JCE a la democracia y nosotros como ciudadanos”.

Diario Libre cuestionó a la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago sobre la publicación y esta solo expresó: “eso no salió del departamento” y no “tenía conocimiento”; sin embargo, no alegó la misma.

La misma publicación fue hecha también en el Instagram de la esposa del alcalde Abel Martínez, la comunicadora Nahiony Reyes, en su cuenta de Instagram a través de su “story”.

El alcalde Martínez grabó un video “en apoyo y respeto a las manifestaciones pacíficas” las que consideró un derecho ciudadano.