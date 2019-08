$!Alfredo Pacheco dice reforma debe ser por un gran pacto nacional

El también vocero del bloque de diputados del PRM sostuvo, que si se diera algún tipo de reforma en el país, debe ser para establecer los mecanismos para que en lo años siguientes no haya más reformas, porque no se puede estar cambiando la Constitución en cada momento”.

“Nosotros en el PRM, junto a nuestra dirigencia y nuestros líderes, hicimos pronunciamientos claros sobre la reelección presidencial y en gran medida gracias al esfuerzo de miles y miles de personas fue impedida, y el presidente de la República dio un discurso a la nación donde señalaba su desinterés de participar en el proceso electoral del año 2020, acogiéndose a lo que establece la Constitución Dominicana, en ese orden nosotros como partido interpretamos a los que se oponen a la reelección, sin embargo ahora hay otras propuestas que el PRM debe evaluar y fijar posición sobre las mismas”, añadió.

No obstante, Pacheco insistió que esta reforma debería ser en el momento que la ciudadanía entienda que es prudente, “con mesura y comedimiento, no puede ser a la luz de la inquietud momentánea de una situación determinada. Porque la Constitución y es un pacto social, no puede ser la voluntad de un grupo determinado de personas”.

“Nosotros entendemos que cualquier tipo de situación debe ir bajo la sombrilla de un gran acuerdo nacional donde el pueblo se manifieste, y Dijo que “yo soy un soldado disciplinado de mi partido, el PRM a este le corresponde ahora el discutir y analizar la propia posición del expresidente Hipólito Mejía, del PRSC, y otras fuerzas, para que el PRM asuma la posición correcta como ha ocurrido en el Pasado respetando siempre al pueblo dominicano. Ahora hay bien hay aspectos que se deben considerar”, subrayó.

Al ser abordado sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó el “arrastre electoral”, Pacheco manifestó que esa decisión fortalece la democracia dominicana.

“Con la decisión del Tribunal Constitucional se completa un gran anhelo de la ciudadanía respecto a que el voto sea directo y que la medida de la Junta Central Electoral de dejarlo en las seis demarcaciones más importantes, era inconstitucional y que se veía a toda luz que era insostenible. Ahora los ciudadanos podrán elegir a los senadores de su preferencia y a diputados que mejor representen su comunidad sin que exista ese vínculo que limitaba al votante de poder hacer una selección que no estuviera ajustada a la democracia”, expuso.

Indicó que las correcciones mediante sentencias que ha ido haciendo esa Alta Corte ayudará a que la Junta Central Electoral pueda administrar adecuadamente el proceso electoral del 2020