$!Alfredo Pacheco indicó que pronto se logrará una reforma integral de la Ley de Seguridad Social

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó este lunes que los recursos acumulados en la Seguridad Social deben convertirse en el motor del desarrollo de la vida nacional, financiando proyectos privados que puedan crear riqueza y empleos.

El congresista expresó que, en la actualidad, la gran mayoría de financiación con esos fondos ha ido al sector público.

De igual forma aseguró que pronto se logrará una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, la cual será el resultado de un gran consenso con los diferentes actores que intervienen en el tema y aclaró que dicha ley debió reformarse por mandato de ella misma 10 años después de su aprobación, y que la legislación tiene deficiencias acentuadas, acumuladas de 20 años de aplicación.

Sobre el proyecto de Ley de Agua, que está pendiente de aprobación, y la preocupación de gran parte de la población sobre una posible privatización del líquido, Pacheco aseguró que bajo ninguna circunstancia el agua se privatizará.

Valoró el empeño que le ha puesto el presidente Luis Abinader al tema del agua, creando el gabinete de agua que se reúne una y dos veces a la semana, cuyos encuentros casi siempre son encabezados por el propio mandatario.

El diputado se refirió a las exoneraciones a legisladores y sobre este tema dijo que se debe empezar a revisarlo e informó que ya la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto para revisar el tema de las exoneraciones, que sometió el diputado Gustavo Sánchez, que cuenta con la simpatía de una gran cantidad de legisladores.

“Yo decidí no tomar las exoneraciones y no lo publiqué en ningún lado, claro está, yo tengo una justificación, tengo vehículo, vivo en el Distrito, no es lo mismo un congresista que viva en Pedernales, por ejemplo, que tiene que trasladarse constantemente a su provincia”, aclaró.

Cuestionado sobre la exclusión de las causales del Código Penal, el legislador aclaró que se hizo para facilitar su aprobación y que ya se sometió la ley especial para las causales y que está en discusión a cargo de una comisión de diputados. Reiteró su posición particular a favor de las tres causales.

Cuestionado sobre sus aspiraciones futuras dijo: “Estoy concentrado en las funciones actuales y luego veremos que trae el barco”.

El presidente de los diputados habló sobre estos temas al ser entrevistado en un programa de televisión.