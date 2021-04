$!Alfredo Pacheco se disculpa por exabrupto, pero dice que hay diputados “irrespetuosos recurrentes”

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se disculpó la noche de este miércoles con la población dominicana “por lo ocurrido en la sesión de hoy” y el exabrupto que tuvo. El legislador se refiere al altercado que mantuvo con su homólogo Pedro Botello durante el conocimiento del pedido de extender el estado de emergencia en el país por otros 45 días.

Los dos legisladores se faltaron el respeto en la sesión por la exigencia de Botello (La Romana) de que se incluyera en la agenda del día el tema de la entrega del 30 % de los fondos de pensiones a los trabajadores, iniciativa impulsada por el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), algo a lo que Pacheco se oponía, arguyendo que no estaba pautado.

En las excusas emitidas esta noche en su cuenta de Twitter, el presidente de los diputados expresó que en el hemiciclo hay congresistas que son “irrespetuosos recurrentes”. También dijo que entiende que los dominicanos merecen un Congreso sin exabruptos.

Se justificó en su accionar bajo el alegato de que “las emociones en ocasiones catapultan la voz y las palabras”. Además, señaló que las sesiones tienen sus reglas, a las cuales los legisladores deben acogerse.

“La agenda de las sesiones tiene un protocolo conocido por la sociedad dominicana, establecido en nuestro reglamento. Como legisladores debemos abocarnos a respetar la convivencia del pleno y cumplir con los procedimientos”, dijo Pacheco.

En sus tres post, Pacheco nunca mencionó el nombre de Pedro Botello.

Durante su enfrentamiento con Botello, Pacheco le dijo: “Si él no sale en la televisión no está bien. No te preocupes que yo ando solo y desarmado, si algo me pasa, fuiste tú y tu banda de cuatreros que viene aquí al Congreso. Tú y tu banda que viene chantajeando aquí a todos los funcionarios y que nadie te ha encuerado, y yo estoy dispuesto a encuerarte”.

Ante esas palabras, el diputado reformista le contestó: “Pero no soy corrupto. Nunca he sido sometido a la justicia por corrupción. Tu sabes muy bien cómo te escapaste”, en alusión de que el presidente de los diputados estuvo entre los acusados del caso de corrupción Odebrecht, pero luego fue excluido del expediente, el cual está todavía en los tribunales.