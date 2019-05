$!Amarante Baret revela que su madre murió por falta de medicamentos en un hospital

El aspirante a la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, dio conocer aspectos de su vida privada y como los asumió.

El político habló de su niñez, sus estudios, la muerte de su madre y la de uno de sus hermanos a manos de “dos delincuentes”.

Amarante Baret se refirió a esos temas al ser entrevistado en el programa “El Especial, Los Presidenciables”, que se transmite por los canales 31 y 33 y que es conducido por la comunicadora Colombia Alcántara.

Ahí el político dijo que es el primer hijo que tuvieron sus padres. “Soy el primogénito de mis padres. Somos dos de mi madre, quien murió muy joven, y luego tuve cuatro hermanos más de padre. Uno de ellos, Charly, murió porque dos delincuentes lo mataron”, dijo. Sus palabras fueron colocadas en su cuenta de Twitter @CarlosAmaranteB por su equipo.

Sobre la muerte de su madre, Antonia Baret, indicó que ocurrió cuando él tenía 17 años y que fue por falta de medicamentos en un hospital. “Le dio un edema pulmonar”, acotó. Dijo que su deceso aconteció en un Moca, provincia Espaillat, de donde es oriundo.

“Mi madre fue quien me inculcó el deber y los estudios, cuando murió quedé sin deseos de volver al liceo. Gracias a compañeros y mis maestras que me dieron el apoyo en ese momento, me reintegré”, expresó al continuar hablando sobre su progenitora.

Otro tema al cual se refirió Amarante Baret fue el referente a la discapacidad en una de sus manos con la cual nació. Sobre ello, dijo que desde pequeño lo asumió con normalidad, pero que ahora “unos desalmados” usan las redes sociales para atacarlo con el tema.

“Mi madre Antonia Baret se ocupó de que el problema de mi mano no marcara mi vida. Mis amiguitos del barrio me respetaron desde niño. Hoy en día, tomas las redes y hay unos desalmados que me atacan con esto de la mano, pero yo los ignoro”, adujo.