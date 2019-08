Amarante: “Yo no soy un improvisado, tengo una historia política y de realizaciones en el PLD”

Piensa que Leonel no es lo que espera el electorado

A Carlos Amarante le preocupa la oferta electoral que presente el Partido de la Liberación Dominicana para los próximos comicios del 2020. “No es posible que el PLD le diga a la sociedad dominicana que su candidato presidencial es el mismo que comenzó esos 20 años de gobierno que vamos a cumplir, que volvamos hacia el 96”, dijo. Es por eso que enfatiza en que es necesario decirle no al pasado, que a su entender lo representa el expresidente Leonel Fernández.

Sostuvo que no quiere decir que Fernández no tenga méritos, pero sí entiende que la opción que representa no es la que está esperando el electorado. “Yo sé que hay heridas profundas pero del 6 de octubre a mayo del 2020 tendremos tiempo para curarlas y si no reducir su impacto”, dijo.