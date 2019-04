$!Ante auge del neoconservadurismo, ¿qué está pasado con la democracia?

Es un nuevo conservadurismo

Para Ignacio Ramonet la sociedad actual está viviendo el surgimiento de un nuevo conservadurismo y acude a los ejemplos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, de Brasil, para justificar su aseveración.

“Es una forma nueva de conservadurismo, que no es el modelo tradicional que se encarnó en los años 70 y 90 en el neoliberalismo. Este neoconservadurismo tiene otras características muy populista, muy xenófobo, racista, que es antimultilateralista”.

Las posibles causas de esa nueva forma de ser conservador, la busca en la crisis económica del 2008. En torno a la crisis que dice sufre la democracia, refiere el pensar de los sectores más pobres que entienden que cómo sistema no garantiza la justicia social.

“En muchos países desarrollados una gran parte de la juventud no tiene empleo o tiene un empleo basura y, entonces se hacen la interrogante de para qué sirve la democracia si no me garantiza un empleo como el de mi padres que vivieron en sistemas menos democráticos”, puntualizó.