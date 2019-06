$!Ante situación política que vive el país, Isa Conde exclama: “Basta ya”

Contra la reelección de Danilo

Hace semanas, Isa Conde se pronunció en contra de una posible reelección del presidente Danilo Medina al dejar claro que era partidario del sistema americano que otorga dos períodos presidenciales y nunca más.

“Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta”, adujo en la ocasión en una carta que envió a los medios de comunicación.

En la misiva, el ministro planteó el daño que entendía que el clientelismo político le estaba haciendo a la nación.

“El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión. En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin diatriba”, indicó.