$!Antoliano Peralta: “No tengo nada en mi escritorio sobre Kimberly Taveras”

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo este lunes que, todavía, no tiene nada en su escritorio sobre las supuestas anomalías cometidas por la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras.

“Yo no tengo nada sobre mi escritorio sobre ese tema. Lo único que he oído es lo que usted ha oído, ni siquiera vi el programa completo de la señora Nuria Piera, de manera que, todavía, me es difícil opinar sobre ese tema”, dijo a la prensa Peralta.

Agregó que ese no es un tema de la Consultoría Jurídica, sino más bien del Ministerio Público. “Si tuviera ese tema podría darles mi opinión como abogado o como ciudadano, pero no tengo nada y por tanto sería una indelicadeza mía opinar sobre un asunto que no conozco”, enfatizó el funcionario.