$!Antonio Marte dice si le devuelven guaguas dejaría sin efecto medida sobre haitianos

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, que ayer prohibió a sus choferes montar pasajeros haitianos sin importar su estatus migratorio, dijo hoy que si le devuelven los 10 autobuses que las autoridades mantienen bajo custodia por violentar disposiciones de la Ley, dejará sin efecto la medida.

“Tan pronto me entreguen los 10 autobuses, inmediatamente no hay ningún problema”, dijo Marte al ser abordado por la prensa, ocasión que aprovechó para advertir que si en una semana no le son devueltos, saldrá a las calles a protestar.

“Vamos para las calles a partir de la próxima semana, pero con la línea (de autobuses) del Cibao”, precisó.

Asimismo, el sindicalista aclaró que la medida de no movilizar a ciudadanos haitianos no aplica para el Gran Santo Domingo.

El anuncio que hiciera en la tarde de ayer el dirigente choferil continúa generando reacciones.

Hoy, el presidente de la Alianza por la Democracia, Max Puig, condenó el hecho de que Marte no permita el acceso a los vehículos de transporte de pasajeros que están bajo su control a ciudadanos haitianos.