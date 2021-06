$!Antonio Marte se queja de que Cámara de Diputados no ha aprobado ni un proyecto enviado por el Senado

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró este martes que muchas iniciativas se encuentran “durmiendo” en la Cámara de Diputados, lo cual cuestionó.

Para él, al parecer, no existe quien le dé seguimiento a las iniciativas legislativas que son remitidas por el Senado en la otra ala del Poder Legislativo.

“Si yo no estoy loco, de todos los proyectos de leyes que se les han mandado a la Cámara de Diputados no ha venido uno aprobado. Entonces, yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo”, expresó.

Argumentó que “hay (proyectos de) leyes que les hemos enviado que tienen ocho meses en la Cámara de Diputados y duermen”, expresó.

Al tomar un turno previo, durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador por la Fuerza del Pueblo aseguró que de todos los proyectos de leyes que el Senado les ha enviado “no ha venido ni uno aprobado”. “Yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo”, agregó.

Destacó la labor ardua que realizan los senadores, aunque él, antes de ser senador, tenía una percepción contraria.

Marte destacó que cuando un proyecto de ley es sometido es porque el país lo necesita.

“Yo no quiero decir que aquí los senadores también le tranquemos el juego para que tampoco se le apruebe nada, porque aquí no hay vagos”, aseguró.

Se refirió al proyecto de ley de desarrollo del ecoturismo en la provincia de Santiago Rodríguez y dijo que la respuesta que ha recibido del otro órgano legislativo es que esperan recibir los otros proyectos de leyes similares sobre las 31 provincias restantes del país.

“Lo que me dicen en la Cámara de Diputados es que hasta que no lleguen (los proyectos de leyes sobre) las 32 provincias para someterlas juntas que no los van a someter”, explicó.

Dijo que también muchos proyectos de leyes aprobados en el Senado tampoco en la cámara bajan le han enviado “una sola modificación”.