Antonio Taveras: “La gente está harta de que la engañen”

El candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, le dice a la gente en su campaña electoral que va a ayudarles a luchar por sus derechos ciudadanos desde el Senado, no para resolverle con dádivas como es lo usual.

Entrevistado para Diario Libre, Taveras narra que entró a la carrera política porque decidió quedarse en el país en lugar de retirarse al extranjero luego de muchos años de trabajo junto a su familia.

Tiene entre sus metas luchar contra una sociedad de privilegios para convertirla en una de derechos, por lo que buscará que el “barrilito” de fondos que maneja los senadores de un peso por cada elector, pase a ser parte del presupuesto de la provincia.

También renunciaría a las exoneraciones y otros privilegios que tienen los legisladores como el pasaporte diplomático, para no tener nada que no tenga otro ciudadano común porque “a mí me gusta hacer mi fila en los aeropuertos”, añade.

“Por eso vine a este gran sacrificio que supone luchar por una candidatura al Senado frente a un gobierno abusador que está utilizando los recursos del Estado y frente a una senadora que ha cobrado en 16 años casi 300 millones de pesos del barrilito sin rendir cuentas, solo para usos clientelares”, afirma.

Entiende que el país no se puede dejar que se lo siga llevando la delincuencia en alianza con sectores políticos, mientras al hombre de trabajo ya no se le respeta y se tiene como paradigma el dinero fácil.

“La democracia hay que vestirla de carretillero, de mecánico”, al tiempo que advierte que cuando la gente no está permanentemente auditando a los políticos éstos cometen muchos desmanes.