$!Apoyo y rechazo a convocatoria a protestar en la Plaza de la Bandera contra nuevos impuestos

#NoMásImpuestos . Entendemos que hay que buscar dinero pero cuando se habló en dias pasados de eliminarle los privilegios y dispendios a los congresistas , eso mismo, nada más se habló. Ahora que pague el mas "buena gente con P" , como dice @huchilora_ . Los que acumularon los miles de millones de nuestros impuestos..ahí es que está el dinero, vayan por ese que con eso dá. Yo no soy economista pero si le meten impuestos a netflix, spotify y las compras por internet, ¿será para beneficiar a los grandes empresarios locales?... ¿a costilla de nosotros? . Que bueno que era tanteando y que se va a revisar esa propuesta.. #estamosatentos