$!Apresan y luego sueltan a presidente del PRM en Barahona

El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Barahona condenó este domingo que un contingente militar encabezado por un coronel haya apresado al presidente del PRM en el distrito municipal de Villa Central, Ricardo Pérez Cuevas (Nacho), cuando se encontraba en un centro de votación, ubicado en el sector La Montañita, y conducido a la sede de la Quinta Brigada del Ejército, tras ocuparle en su vehículo 40 mil pesos.

José del Carmen Montero dijo que la acción de los militares fue “temeraria” porque irrumpieron en el centro de votación y sacaron a Nacho a la fuerza, y que por el hecho de encontrar en su vehículo la citada suma de dinero lo acusaron de comprar cédulas.

“La tropa no lo vio comprando cédulas, lo acusaron simplemente porque tenía el dinero en su vehículo, al enterarme del hecho, me trasladé hasta donde lo tenían detenido, mientras pedía permiso para hablar con Nacho, el coronel hablaba por teléfono con un superior y al cabo de poco tiempo llegó otro coronel de forma airada y agresiva y me empujó, también preguntó que quién era la persona y cuando le señalaron quien era Nacho se le fue encima arrebatándole su celular, agarrándolo por el cuello y la correa y luego ordenó que lo esposaran y se lo llevaran prácticamente arrastrado” dijo Montero.

Explicó que le propinaron muchas trompadas y galletas cuando lo tenían en el Ejército, después de ahí lo llevaron a la fiscalía donde hubo ciertas intervenciones de los dos aspirantes a diputados del PRM, así como el dirigente Edgar Augusto Féliz Méndez, entre otros, y lograron, finalmente, que lo despacharan sin ningún cargo.