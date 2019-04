$!Aquino resalta poder económico de la diáspora en beneficio de la República Dominicana

El empresario Juan Aquino, miembro del Comité Central del PLD y aspirante a diputado en ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos, resaltó el poder económico de la diáspora en beneficio de la República Dominicana, que supera “por mucho” a la de algunos sectores nacionales.

Dijo que solo en 2018 la diáspora envió aproximadamente 6,524.6 millones de dólares, para un notable aumento de 10.4 %, unos 612.8 millones adicionales con respecto a 2017.

“De esta cifra, aproximadamente el 75% llegó desde Estados Unidos. En conjunto, las remesas rondan un poco más de 8% del PIB del país”, añadió.

“Estos indicadores expresan claramente que la influencia de nuestra diáspora en la economía dominicana es más fuerte que la de algunos sectores nacionales, en los que el estado invierte miles de millones de dólares en promoción y otorgamiento de exenciones”, dijo Aquino.

El aspirante, uno de los cuadros más cercanos al presidente Danilo Medina, mantiene recorridos semanales y actividades cara a cara en todos los estados que conforman la circunscripción #1, que incluye Las Carolinas hasta Mine en la costa Este de Estados Unidos y Canadá.

Aquino explicó que se está desplazando por los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, el distrito federal de Columbia que abarca Washington, DC, Delaware, Pensilvania, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Mine y Canadá, con el objetivo de tener un intercambio de impresión de primera mano con los sectores más representativos de la diáspora, desde los empresarios hasta el más humilde de los ciudadanos.

“Estamos escuchando las inquietudes y necesidades del dominicano residente en el exterior, porque ellos representan un valor inconmensurable para la economía dominicana”, señaló.

Expresó que las remesas familiares casi triplicaron la inversión extranjera directa en República Dominicana que cerró con un monto de 2, 513 millones.

“Queremos llegar al congreso, como un auténtico miembro de nuestra diáspora que soy, para desde allí, como legislador, impulsar leyes que respondan a los intereses de nuestro conglomerado y que permitan una mejor comprensión de los esfuerzos que hace nuestro presidente, Danilo Medina, para mantener los excepcionales indicadores económicos que hoy presenta República Dominicana en toda la región de Centro América y El Caribe”, dijo Aquino.