Aseguran hay legisladores que quieren “boicotear” aprobación del Código Penal

Los congresistas Dionis Sánchez, Rubén Maldonado y Darío Zapata están convencidos de que la oposición hecha por el diputado José Horario Rodríguez, de Alianza País, a la creación de una jurisdicción penal militar obedece a “un plan” que tienen varios de sus colegas de querer boicotear la aprobación del proyecto de ley que reformaría el Código Penal.

La pieza es conocida la tarde de este martes en el Senado luego de que una comisión bicameral rindiera su informe y Rodríguez junto a otros tres congresistas presentaron un voto disidente en el que cuestionan que no fueran incluidas las tres causales que permitirían el aborto, la creación de una jurisdicción penal militar y otros aspectos como pedir la inclusión de la orientación sexual y el origen nacional de la víctima como agravante al homicidio y que la persecución de la corrupción no prescriba.

El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, respondió que esos alegatos, ahora sobre la jurisdicción penal militar “son subterfugios, porque no se le ha dado el Código Penal que ellos esperaban. No se le ha dado las causales. No se le han dado ciertos temas que ellos querían y por eso están con esos subterfugios para tratar de boicotear una vez más el Código Penal que tiene más de 70 nuevos delitos”.

Declaró que como ha dicho en muchas ocasiones, el Código Penal logrado por la comisión bicameral no es perfecto, pero será mucho mejor que el existente. “Este Código Penal es mejor que el que está y es el consenso de más del 90 por ciento de lo que está ahí”, indicó.