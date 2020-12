$!Auditorías en ayuntamientos amenazan a exalcaldes

Varias de las auditorías que solicitaron los alcaldes entrantes luego de tomar posesión el pasado 24 de abril para investigar alegadas irregularidades de sus antecesores se encuentran en su fase final, y en algunas de ellas supuestamente se confirmaron los hechos denunciados.

La Cámara de Cuentas (CC) hizo firmar a los exalcaldes Alfredo Martínez, de Santo Domingo Este, y Junior Santos, de Los Alcarrizos, las conclusiones preliminares de investigaciones realizadas sobre sus últimos años de gestión, mientras otras auditorías a los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste (SDO) y del municipio de Guerra habrían constatado irregularidades.

El pasado viernes, lo auditores de la CC presentaron a Alfredo Martínez las conclusiones de las pesquisas a los años 2018 y 2019 de su gestión; pero en 10 días mostrarán el informe completo con todos los soportes, informó el actual alcalde, Manuel Jiménez.

Jiménez también firmó las conclusiones y explicó que el equipo jurídico del ayuntamiento estudiará el documento a partir de este lunes antes de emitir cualquier opinión. Dijo que el informe le pareció bastante completo y tomó muestras de todas las áreas de la administración de la institución.

El también cantautor señaló que corresponde a la CC enviar a la Procuraduría General de la República los resultados y soportes de su investigación para que emprenda acciones judiciales contra los exalcaldes, en caso de hallar irregularidades.

De su lado, Martínez asegura que está confiado en que los investigadores no encontrarán nada incorrecto en su administración. Respecto a la denuncia que hizo Jiménez cuando asumió mando de que en SDE había cientos de personas que cobraban sin trabajar, Martínez respondió que “las botellas existen en el país desde que se fundó la República”.

Precisó que la única falta que podrían encontrar corresponde a 16 personas que estaban en la nómina del ayuntamiento, al tiempo que eran militares, periodistas o cobraban en otras instituciones.

Jiménez también había cuestionado el endeudamiento por más de 1,600 millones de pesos que dejaron las anteriores autoridades.

Junior Santos, quien fuera alcalde de Los Alcarrizos por 14 años, también fue citado por la CC para suministrar informaciones respecto a su manejo de ese ayuntamiento, con lo que se daría punto final a la investigación. Yuberkis Guante, encargada del Departamento de Comunicaciones, informó que ellos ya recibieron un informe preliminar, y esperan tener en una semana el reporte completo.

Cuando Cristian Encarnación asumió la alcaldía de los Alcarrizos denunció que su antecesor no le entregó la placa oficial, no pagaba la seguridad social ni la recogida de la basura, y a su llegada no encontró dos armas de fuego ni dos camiones nuevos que pertenecían al municipio.

Carlos Andújar, edil de SDO, afirmó que una auditoría que hizo una compañía externa demostró las acciones reñidas con la ley que él denunció sobre el pasado alcalde, Francisco Peña. Espera, sin embargo, que la CC haga otro levantamiento en enero del año próximo para poder accionar ante la justicia.

Varios días después de inaugurarse como alcalde, Andújar denunciaba que en SDO había una nómina de 1,352 personas que cobraban sin trabajar, 300 de ellas presuntamente no vivían en territorio dominicano.

Otro que espera por la CC es César Rojas, alcalde del municipio de Guerra, para comprobar pagos irregulares por más de 28 millones de pesos y emisión de cheques sin soporte por valor de casi 3 millones de pesos, cometidos supuestamente por su antecesora, Marcia Rosario.

Esa alcaldía informó que una revisión interna comprobó dichas irregularidades, pero esperan que la CC responda a su solicitud de auditoría para tener un informe oficial.