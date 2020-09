$!Ausencia de Danilo Medina en el diálogo de Luis Abinader causa revuelo entre dirigentes políticos

El presidente Luis Abinader realizará este jueves un encuentro con Leonel Fernández, Temístocles Montás y Guillermo Moreno, como parte de los diálogos que efectuará para buscar soluciones a la crisis que afecta al país.

Luego de conocerse este encuentro, la ausencia del expresidente Danilo Medina, ha suscitado distintas críticas y teorías entre los diputados de los diferentes partidos que se encuentran en la Cámara de Diputados de la República.

El diputado del PLD Juan Medina, dijo al respecto que el realizar dichos encuentros con dirigentes políticos es una decisión muy atinada en estos momentos por parte del presidente Abinader, debido a los problemas económicos que tiene el país.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Medina, este expresó que el ex mandatario no cree en diálogos, y puso como ejemplo los llamados a reunión del liderazgo nacional que se hicieron y los cuales este nunca aceptó.

“El al parecer no cree en diálogos, sobre si lo invitaron o no, tal vez lo hicieron y el los rechazó, pero de igual forma se invitó a la dirigencia política del PLD”, manifestó el diputado.

De su lado, Ramón Bueno diputado del PRM, explicó que no es costumbre del expresidente de consultar líderes de la oposición, y que el hecho de que no asista seria por sus propias cuestiones.

“Si se invitó o no, eso yo no lo podría decir porque no soy el presidente, pero seguro se le envió un comunicado y Luis Abinader ha invitado a todos los líderes de la oposición para que se sienten a buscarle salida a la situación del país generalizada por la pandemia del COVID-19, y lo que el PLD dejó”, expresó Bueno.

Aunque el llamado a dialogo se realizaría con los líderes políticos de los partidos, en el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ninguno de sus integrantes fue incluido.

Rogelio Alfonso Genao, diputado por la circunscripción 2 de la provincia de La Vega, afirmó que el PRSC es de propuesta claras y que Abinader tiene la libertada de consultar con quien entienda, y que su partido posee varias propuestas dirigidas a apalear la crisis producida por el COVID-19, dirigidas específicamente a la crisis económica de la clase media.

“Entendemos que ese dialogo es importante y que hasta ahora solo se ha anunciado la primera ronda, y entendemos que en los próximos días también seguirán visitando otros sectores, tanto de la política como de la sociedad civil para enfrentar como nación la difícil situación de la pandemia”

Algunos dirigentes perremeistas creen que el expresidente se podría haber negado a participar en dicho dialogo, mientras que los peledeistas expresan este no se habría negado en caso de haber sido invitado.

Uno de los diputados de la bancada del PLD, Juan Julio Campos manifestó que un dialogo donde no esté uno de los principales líderes políticos de la nación como lo es Danilo Medina, no tiene razón de ser puesto que él es el saliente presidente y el conoce la situación que atraviesa el país mejor que nadie.