$!Avispero en el PRM por carta de Feris Iglesias al Foro de Sao Paulo

Reacción Feris Iglesias

Al ser consultado por Diario Libre, Feris Iglesias dijo que efectivamente habían enviado una carta de felicitación al Foro de Sao Paulo, de un organismo de la dirección del PRM, por lo cual veía como natural una acción de esa naturaleza y que no era necesario consultar con el partido, ya que el PRM forma parte del organización internacional. “Somos miembros del Foro, es una carta de felicitación al 30 aniversario que cumple el foro, sencillamente”, expresó.

Sobre la carta de Paliza, dijo que prefirió no recibirla tan pronto leyó su contenido, “para no tener que contestarla”. “Cuando viene el mensajero y me da la carta y yo la leo, le digo: 'Dile a Paliza que me perdone, que yo no la voy a recibir, porque recibir esta carta implica tener que contestarle'”.

Feris Iglesias expresó su molestia por la publicación de esta carta de parte del futuro canciller.

“Yo creo que es una indiscreción porque es una carta del presidente del partido a un secretario. Por eso en el Twitter puse tres mensajes: el primero, de asombro, que una carta interna salga a la luz pública. El segundo, que nosotros fuimos a La Habana patrocinados por el PRM y la tercera, que, si el presidente no está de acuerdo en que nosotros formemos parte del foro, pues que lo someta a la Dirección Ejecutiva por votación y si la mayoría dice que salgamos, pues salimos...”, puntualizó.