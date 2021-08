$!Cabildeos matizan víspera de conocimiento Código Penal en el Senado

Estrategias para no aprobarlo

Los senadores Faride Raful y Antonio Taveras presentarán su voto disidente. Éste último pagó publicidad en Facebook para promover un audiovisual. Cree “Los simuladores están desesperados por aprobar el Código Penal con todas sus debilidades de origen, atropellan la institucionalidad del @SenadoRD”. Para aprobar el Código Penal se requiere del voto a favor de las 2/3 de los presentes. El quórum se logra con 17 senadores. El senador Yván Lorenzo dijo, de forma risueña, que no asistiría a la sesión porque rendirá cuentas en su provincia. Raful afirmó que los que entiendan que deben ir, asistirán y los que no, no irán porque como ella trabajan en sus rendiciones de cuentas.