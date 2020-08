Califican de “cuento” argumento de Danilo Medina para no escuchar el discurso de Luis Abinader

Dirigentes del Partido Revolucionario (PRM) ven injustificado que las medidas de distanciamiento por el COVID-19 sean la razón por la que el presidente de la República, Danilo Medina, no asista a presenciar y a escuchar el discurso de toma de posesión del presidente electo, Luis Abinader.

Andrés Bautista y Tonu Raful consideraron como insólito que el mandatario no esté presente en esa parte de los actos del cambio de mando.

“Eso no se lo cree ni él mismo. Eso no se lo cree nadie. Consensuado o no consensuado, ¿pero decirse que es por la pandemia? ¿Y dónde están todas la inauguraciones? Eso es un cuento triste", expresó Andrés Bautista al ser cuestionado al respecto.