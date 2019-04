$!Camacho dice en China que falta tiempo para que Danilo se pronuncie sobre reelección

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominica, quien se encuentra de vista en China, explicó que el presidente Danilo Medina se referirá al tema de la reelección cuando se discuta el tema con los otros 34 miembros de la plana mayor de su partido, aunque no especificó fecha.

Respecto a la crisis que se vive a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, Camacho dijo que esa organización política tiene clara la dimensión de sus acciones al dirigir el Estado y que las transformaciones del PLD validan su permanencia al frente del Gobierno.

“Yo hasta me alegro que se esté en esa situación porque si ese partido no estuviera fuerte y no fuera opción de poder, no aspirara nadie y nosotros tenemos más de seis compañeros aspirando a la presidencia de la República” expresó el legislador durante la entrevista transmitida a través del espacio conducido diariamente por los periodistas Alberto Caminero, Lorenny Solano y José Rivas y que se transmite de seis a ocho de la mañana de lunes a viernes, por Telecentro 13.

El presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Radhamés Camacho, aseguró que no ha sentido presión de parte de los Estados Unidos tras la apertura de las relaciones diplomáticas Dominico-chinas.

“Es normal que esa situación se dé, si echamos un vistazo a la historia tú te vas a encontrar con que siempre hubo la diferencia en términos ideológicos entre Estados Unidos y el continente asiático, sobre todo la República de China Popular, pero nosotros no sentimos ninguna presión del gobierno norteamericano” argumentó Camacho.

Entrevistado en exclusiva desde Pekín por el periodista Cristian Cabrera para el programa Despierta RD, de Telecentro Canal 13, argumentó que el mundo está en busca de intercambio y eso motiva su visita oficial a China Popular.