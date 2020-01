$!Camacho garantiza que el Gobierno no usará “ni un peso” en campaña de candidatos

Cuando se le cuestionó, entonces, de dónde saldrían los recursos prometidos por el gobernante, citó al PLD como la fuente. “La Dirección de Finanzas de nuestra organización hace los trabajos correspondientes”, adujo.

De igual manera, señaló que la sociedad dominicana podía estar segura de que ni un solo peso del Gobierno será usado en la campaña.

“Ustedes pueden tener la seguridad que no hay un solo peso de los que nosotros usamos que no tenga buena procedencia, porque nosotros esa ha sido nuestra historia, lo que no pueden decir que van a asignar recursos son ellos porque ellos no son del partido”, subrayó al ser abordado en el Congreso Nacional.