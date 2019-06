$!Camacho sobre exigencia de retirar militares: “Están hablando de que van a quemar el Congreso”

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, consideró que la seguridad del entorno del Congreso Nacional debe ser garantizada “con lo que considere” en respuesta a la petición de legisladores de distintas organizaciones políticas, incluido el oficialista Partido de la Liberación Dominicana al que él mismo pertenece, de que sean retirados los miembros de la Policía y el Ejército Nacional que han cerrado los accesos al edificio del Poder Legislativo a raíz de las protestas por una posible modificación a la Constitución.

“A mí no me den la clase de seguridad que yo me la sé ¿y o están hablando de que van a quemar el Congreso? Qué vamos a tener legislar en el Centro Olímpico o en otro lugar. ¿Usted quiere más irrespeto, más desconsideración y más provocación que esa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no es un juego de niños”, declaró en un tono enérgico Camacho, desde su curul.

El presidente de la Cámara de Diputados puntualizó que no puede delegar la función que le consagra el reglamento interno del órgano legislativo por petición de otros legisladores.

“Es a mi al que le llegan los informes. Yo soy el que manejo los informes que muchos de ustedes también tienen”, prosiguió Camacho, mientras pedía a los demás diputados que hicieran silencio y escucharan su intervención al igual que él escuchó a los demás que le antecedieron.

El diputado indicó que le toca tomar las medidas preventivas para garantizar el buen funcionamiento en la Cámara de Diputados.

“El Congreso, su solemnidad, la han paseado en un camión como si fuera un saco. Como si fuera una caja de basura”, lamentó el legislador, mientras se escuchaban abucheos y respuestas desde la bancada del opositor Partido Revolucionario Moderno.

Sesión

La sesión de este martes fue suspendida y los legisladores convocados para este miércoles debido a que el sector que sigue al expresidente Leonel Fernández se retiró del hemiciclo y los perremeístas se abstuvieron de votar por lo que era imposible el conocimiento de las iniciativas legislativas.

Luego de cinco votaciones en las que los proyectos apenas alcanzaban los 75 votos de 126 legisladores registrados, Camacho decidió el cierre de la sesión.