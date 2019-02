$!Cambios en Gobierno envían señal política y agitan más las aguas en el PLD

Un exleonelista por un leonelista

Almeyda fue sustituido como ministro sin cartera para la Seguridad Ciudadana por un dirigente que proviene del mismo grupo de Fernández, el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien manifestó recientemente al referirse a la reelección de Medina: “Aquí no podemos descartar a nadie y menos yo, que me reelegí tres veces en la Alcaldía del Distrito Nacional y aposté a una cuarta vez. A mí no me luciría contradecirme”.

Almeyda ha tenido confrontaciones con el director De Comunicación del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, a quien en marzo del año pasado le escribió en Twitter “¿Cuánto vale la tranquilidad? Tu chequecito”, con el hastag #TumbaPolvoPorUnChequesito.

Rodríguez Marchena le respondió: “En 2006, renuncié por lealtad a las ideas de Danilo que eran las mías y NO ME IMPORTÓ el chequesito de Leonel. Tú en cambio, @franklinalm combates al gobierno de @PLDenlinea como obcecado opositor mientras COBRAS EL CHEQUESITO de 250 mil pesos DE MINISTRO SIN TRABAJAR”.

También Almeyda generó controversia en el seno del Comité Político al publicar en Twitter en abril “Parece que mis perros entienden más su papel que una buena parte de los senadores“, con el hastag #AprobarEsNoEscuchar.

Otro leonelista que sale del gobierno es el exfiscal de Santiago Raúl Martínez, a quien Pablo José Grullón, lo sustituye como representante del FONPER ante el Consejo de Administración de La Tabacalera.

Se recuerda que el 30 de octubre del pasado año Medina sustituyó a Ángela Peña como viceministra de Energía y Minas, una de sus más ácidas críticas y seguidoras de Fernández. Fue reemplazada por Susana Gautreau.

A Antonio Peña Mirabal, el nuevo ministro de Educación, se le conoce como un técnico financiero no político, y ahora llena la vacante que se produjo tras la renuncia del aspirante presidencial peledeísta Andrés Navarro. Fue viceministro del área administrativa de Educación en la gestión de Carlos Amarante Baret.

También fue el director del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), puesto en el que fue designado el danilista Enriquillo Matos, director de la ARS-SEMMA, Seguro Médico para Maestros.